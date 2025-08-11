Gridiron Guide 2025

Vigor's Jabarious Garror

 Photo by Mike Kittrell

He’s just entering his junior season but those who follow high school football locally — and nationally at this point — know his name and his reputation. Vigor’s Jabarious Garror is already considered one of the country’s top prospects for the Class of 2027. He has given his verbal commitment to Alabama, but other schools are still calling, hoping to change his mind. He’s willing to listen, but notes he’s “100 percent” committed to sign with Alabama next year.

The edge rusher and linebacker built his status with bulky stats. Last season the 6-foot-3, 215-pounder made 107 total tackles, including 21.5 sacks, the second-most in the state. He also produced 56 tackles for a loss, three forced fumbles, one fumble recovery and scored a defensive touchdown.

