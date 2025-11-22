Prep football

Vigor’s Gerritt Holcombe races down the sideline

 Photo by Scott Donaldson

It had been seven seasons since Vigor and Central-Clay County had met on the football field, but that game was certainly one to remember. It took place at Auburn’s Jordan-Hare Stadium as the two teams played for the Class 5A state title. Central-Clay County came away with a 43-42 win and the state championship.

Friday night on Vigor’s home field the Wolves got a little payback, blanking Central-Clay County 14-0 to advance to the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 5A state semifinals next week. Waiting there will be a familiar foe — Mobile rival Williamson. The teams are expected to square off at Ladd-Peebles Stadium in an effort to accommodate the large crowd expected for the game.

