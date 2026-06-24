During the summer heat, the garden may not be calling your name, but as dusk falls and temperatures cool, moon gardens come to life. With luminous whites and reflective accents, they extend the use of your outdoor space into the evening, offering a calm place to unwind, observe nighttime ecology or stargaze. Moon gardens have been cultivated for centuries, from Emperor Babur’s 1530 Mehtab Bagh in India to early American examples in the 1800s, and today anyone can create one with just a few thoughtful elements.

Begin by choosing a spot with the best chance of receiving direct moonlight, often the same areas that get the most sun. Note any structures or trees that might block the sky and avoid locations with bright streetlights or heavy noise. Moon gardens can be anything from a small corner or container grouping to a main focal point, so choose the location and style that fits your space.

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