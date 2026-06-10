Summer classics: Elvis’ “Blue Suede Shoes”; Willie’s “Blue Eyes Crying in the Rain”; Evolvulus glomeratus’ Blue Daze.
Blue Daze is perfect for the Gulf Coast. She is heat-loving, sun-soaking groundcover resplendent with nonstop, sky-blue blooms and soft, silvery foliage. She brightens and softens garden bed borders and spills from hanging baskets. A true must for your garden.
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