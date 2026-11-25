If you had walked through my homestead this week, you’d have seen something a little different: ginger, turmeric and Jerusalem artichokes growing in pots. All three crops pictured here were planted in pots to demonstrate container gardening in Mobile. The roots in the photos are the result of an early harvest this week. For small yards and patios, or Mobile County clay, pots make the harvest tidier and easier to control.
Left to right: Turmeric, ginger and Jerusalem artichokes from an early November harvest.
Photos by Jessica Rountree
Our long growing season is perfect for what used to be considered tropical crops. At our homestead, some turmeric patches are over 50 years old, originally planted on the well-shaded east side. They’ve thrived for decades without any tunneling as the natural tree canopy provides the shade and protection that growers often create with structures. This year’s potted version uses the same east-side shade.
Jerusalem artichokes (sunchokes) are normally harvested after frost for best sweetness.
Photos by Jessica Rountree
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Turmeric rhizomes showing mother rhizome with feeder roots and fresh orange fingers.
Photos by Jessica Rountree
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