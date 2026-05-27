Researcher using fungicides to prevent diseases on hope at the Ornamental Horticulture Research Center in Mobile Large.jpeg

Researcher using fungicides to prevent diseases on hope at the Ornamental Horticulture Research Center in Mobile (Photos courtesy of ACES)

When I moved to Mobile six years ago, I assumed it would be like the rest of the Southeast: hot, humid, buggy, and occasionally soggy. I was wrong. Mobile may be one of the toughest places in the country to grow plants, and not because we lack enthusiasm.

We average nearly 70 inches of rain a year (in the top five wettest U.S. cities), and much of it arrives as wind-driven sheets that turn gardens into splash zones. Days like today (I’m writing this in the middle of a storm), spread plant diseases and insects around like glitter: once it’s out there, you’ll find it everywhere.

Extension Agent Jacob Kelley helps local growers solve disease issues and produce a healthy crop Large.jpeg

Extension Agent Jacob Kelley helps local growers solve disease issues and produce a healthy (Photos courtesy of ACES)
Extension Agent Jack LeCroy sprays fungicides on tomatoes for a fungicide trial Large.jpeg

Extension Agent Jack LeCroy sprays fungicides on tomatoes for a fungicide trial (Photos courtesy of ACES)

Jacob Kelley, extension agent (commercial horticulture), Alabama Cooperative Extension System  Jacob.kelley@auburn.edu |mobilecountymastergardeners.org

Master Gardener Helpline: 877-252-4769 

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