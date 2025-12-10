Banana Sorting at the Mobile Docks in the 1930s, courtesy of USA Photographic Archives.jpg

Banana Sorting at the Mobile Docks in the 1930s, courtesy of USA Photographic Archives

One of my first memories was, as a 5-year-old, going down to the docks on the Mobile River with my father to watch the banana boats unload racks of fruit from the Caribbean and Central America. It was the late 1950s. The boats from Cuba stopped after the Revolution, and the rest stopped as more modern means of transport were used.

The type of banana being brought into the Port back then was the variety known as Gros Michel or “Big Mike.” It was the top banana that was grown commercially and eaten throughout the Western Hemisphere. The Gros Michel was hit by Panama disease, which decimated crops throughout the equatorial plantations. What replaced it was the Cavendish banana for its resistance to Panama disease. Its taste is unremarkable and is the banana that fills our supermarkets today.

Blue Java banana Circle by J. Woolsey.jpg

Blue Java banana Circle by J. Woolsey.
Rack of Blue Java _Ice Cream_ bananas by J. Woolsey.jpg

Rack of Blue Java Ice Cream bananas by J. Woolsey
Blue Java banana blossom by J. Woolsey.jpg

Blue Java banana blossom by J. Woolsey.

Jeremiah “Pepper” Woolsey is a Mobile County Master Gardener, certified Urban Forester by the Alabama Urban Forestry Association (AUFA) and certified Permaculture Designer through Oregon State.

