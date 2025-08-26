Josh Woods headshot OFFICIAL
City of Mobile

Incumbent District 6 Mobile City Councilman Josh Woods successfully fought off challengers Matt Frazier and Paul Onderdonk Tuesday night to win election to his second term.

Unofficial election returns show Woods, who was elected in 2023 to replace resigned councilman Scott Jones, won 71.6 percent of his district’s votes, earning 3,820 ballots to Frazier’s 1,281 and Onderdonk’s 235. At the time of publication, District 6’s voting precincts are fully reported.

