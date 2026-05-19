With all counties reporting, former State Auditor Jim Ziegler will go to a runoff with incumbent Chris Beeker for the Republican nomination for Place 2 on the Alabama Public Service Commission. Ziegler received the most votes, with 44 percent, while Beeker finished with 24 percent.

Beeker was appointed to the seat in 2024 by Gov. Kay Ivey to fill a vacancy left by his father, Chip Beeker.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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